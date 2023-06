Aimag, è scontro tra Area Nord e sindaci delle Terre d’Argine

Sindaci contro sindaci. Ma nello schieramento dell’Area Nord e mantovana sulla vicenda Aimag si registra la defezione del sindaco di Concordia Luca Prandini, l’unico a non aver firmato un documento predisposto dal sindaco di San Prospero Sauro Borghi per rispondere ai sindaci di Carpi, Terre d’Argine, Bastiglia e Bomporto che hanno definita "anomala" la situazione della governance della azienda multiservizi di Mirandola, poiché questi comuni hanno il 54% delle quote aderenti al Patto. "Abbiamo letto con un certo stupore il comunicato dei sindaci di area carpigiana – spiega Borghi – e non possiamo che chiedere pubblicamente alcuni chiarimenti. Nel loro documento si evidenzia che i comuni della Bassa modenese e del mantovano sono troppo rappresentati nel consiglio di Aimag Spa. Ma, ricordiamo, che fino ad ora noi non abbiamo mai espresso l’indicazione del presidente e che, in base all’accordo politico condiviso, il Patto di Sindacato scaduto il 30 aprile scorso ha consentito a tutti negli anni di trarre ottimi profitti dall’azienda e offerto servizi di ottima qualità ai cittadini del territorio. Se fosse mai questo il problema del contendere, allora si potrebbe discuterne e scambiare i ruoli". Il documento dei sindaci della Bassa suona come un ultimo tentativo per cercare di riavvicinare, forse, le posizioni anche se la vera questione non è questa, come sottolineato anche dal "Comitato Aimag per il Territorio", che denuncia il tentativo di "colonizzazione" di Aimag da parte di Hera. "Quello che non comprendiamo – continuano i sindaci Area Nord – è perché un eventuale riequilibrio non si debba trovare in favore di altri comuni (Quistello e i 5 comuni di Sorgea hanno chiesto di entrare in Aimag ndr), ma con l’ingresso di un socio privato.

Ancora più incomprensibile per quale motivo si debba concedere al socio che detiene la quota del 25% non solo l’ingresso in Cda ma anche il diritto di indicare subito il Direttore Generale e, a seguire, l’estensione del numero dei componenti il Cda stesso e la nomina di un amministratore delegato".

Alberto Greco