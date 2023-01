Aimag finanza due progetti da 12 milioni di euro

Due progetti di Aimag si guadagnano un finanziamento dal Pnrr per 12,3milioni di euro. Si tratta dell’impianto di trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento stradale (contributo di 7,5 milioni di euro) e il Carpi Textile Hub – impianto trattamento scarti tessili (contributo di 4,8 milioni di euro). I due impianti verranno realizzati a Carpi entro il 30 giugno 2026: il primo ha l’obiettivo di recuperare gli elevati quantitativi di sabbie e di inerti che sono presenti nei rifiuti derivanti dagli spazzamenti stradali, dalle pulizie delle reti fognarie e annessi manufatti che, ad oggi, per carenze impiantistiche sul territorio, vengono inviati a smaltimento in discarica, per riutilizzarli nelle attività di posa delle condotte fognarie o riempimento di scavi per la realizzazione di nuovi manufatti, garantendo la piena circolarità del materiale. Verrà realizzato in via Bertuzza, nel contesto dell’impianto di depurazione già gestito da AIMAG. Con il secondo, Aimag intende dare una risposta sostenibile e circolare agli scarti tessili delle attività produttive del territorio e al recupero dei rifiuti tessili post consumo (abiti usati). Il progetto verrà portato avanti in sinergia con le aziende del territorio, il Comune e la Regione, al fine di creare un hub tessile sia per il distretto carpigiano che per le province limitrofe. Verrà realizzato nel contesto del polo impiantistico a Fossoli, in sinergia con gli impianti esistenti. "Si tratta di un riconoscimento importante alla qualità dei progetti che abbiamo presentato, su due aree in cui le candidature erano davvero numerose - spiega il direttore generale Davide De Battisti -. Siamo i primi in Emilia Romagna su queste due linee d’investimenti. Partiremo appena possibile con la fase operativa: entro l’anno dovremo ottenere le autorizzazioni, preparare le gare e individuare i soggetti per la realizzazione delle opere". Soddisfazione espressa anche dal sindaco Bellelli "per questi ulteriori finanziamenti che vanno a caratterizzare ulteriormente il nostro come un territorio ‘vocato’ al riciclo e al recupero dei rifiuti".

Maria Silvia Cabri