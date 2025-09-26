Aimag-Hera, Arletti: "Altro errore del Pd". Morelli (Azione): "Ora il Cda si dimetta"

"I cittadini meritano di sapere che questo è solo l’ultimo tassello di un percorso, fallimentare, che ha ideato chi amministra questi territori da sempre, ovvero il Pd e in particolar modo i sindaci di Carpi, comune capofila della compagine pubblica di Aimag. Pd che ora dovrebbe chiedere scusa ai carpigiani per questa operazione non esente da costi rilevanti a danno della collettività. Non può sempre pagare la città per le scelte infauste di chi guida l’Amministrazione e non fa più l’interesse della gente, ma del partito". Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio comunale a Carpi, interviene sulla questione ‘Aimag-Hera’, dopo il parere negativo della Corte dei Conti all’operazione di partenariato. "Anche lo stesso CdA di Aimag, espressione del partitone, non è riuscito laddove tutti si aspettavano il via libera: la presidente Ruggiero avrebbe dovuto studiare meglio l’accordo. La volontà di tirare dritto e procedere nella stessa direzione dimostra l’incapacità di chi è stata evidentemente messa lì dal Pd, insieme al revisore dei conti coinvolto nello scandalo aMo, e non è ancora riuscita a portare a casa un’operazione su cui la sinistra lavora da anni, ovvero consegnare Aimag nelle mani di Hera. La multiutility si è indebolita finanziariamente negli anni per incapacità di chi era alla guida dell’azienda. È inaccettabile, da parte del Pd, continuare a gestire le partecipate come fossero di loro proprietà, come nello scandalo aMo".

"Dimissioni del CdA di Aimag" è la richiesta diretta che proviene da Simone Morelli, ex vicesindaco, referente di Azione per Carpi, "richiesta che dovrebbe venire dagli stessi sindaci e consiglieri, di maggioranza e opposizione e dal mondo politico e associativo". "Anche questa volta la giustizia ha chiuso il ‘cerchio’: bastava leggere le carte, ascoltare un po’ di più e avere buonsenso - prosegue Morelli -. Ora occorre guardare avanti senza compiere gli errori di ieri che avevamo già evidenziato in campagna elettorale: più trasparenza, più vicinanza alle esigenze del territorio. Mantenendo l’autonomia si può pianificare una partnership industriale, ma con modalità diverse".

Morelli ribadisce la necessità che "venga richiesta forza le dimissioni della governance, a garanzia dei cittadini e anche degli enti, ricorrendo a un metodo diverso che coinvolga le persone, le imprese. Non ci può essere più lo stesso modello a fare da filo conduttore tra stanze chiuse e botteghe oscure, niente ragionamenti di potere e di collocazione, occorre davvero un’inversione di marcia, di tendenza nell’interesse dei cittadini e delle città".

Maria Silvia Cabri