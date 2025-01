Aimag-Hera, c’è l’accordo: si aumenta il capitale

Per Aimag, dopo mesi di tensioni e timori di una capitolazione verso Hera spa, si profila una soluzione che pare possa risultare vantaggiosa sia per la multiutility della Bassa che per la società bolognese, la quale acquisirà il governo industriale della azienda, mentre però la maggioranza del capitale sociale resterà in mano ai comuni, che conserveranno il 51%.

A sbloccare l’intricato nodo – su cui incombe la scadenza della concessione del servizio idrico, ora affidato dai 21 comuni soci distribuiti nelle province di Modena e Mantova ad Aimag –, è un accordo approvato ieri dai Consigli di Amministrazione di Aimag e Hera che svilupperà sinergie industriali e finanziarie che alimenteranno ricadute di investimenti nel periodo 2025-2028 di oltre 250 milioni di euro complessivi sul territorio modenese.

L’accordo quadro prevede per i prossimi mesi un aumento di capitale che avverrà, però, in natura mediante il conferimento ad Aimag, da parte di Hera, di una partecipazione di circa il 45% di una newco che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Modena, attualmente di competenza Hera.

A seguito dell’aumento di capitale in natura, la partecipazione di Hera in Aimag salirà dall’attuale 25% a circa il 41%, acquisendo il governo industriale della azienda mirandolese.

L’operazione sarà soggetta alle usuali condizioni previste per questo tipo di operazioni e a tutte le comunicazioni e approvazioni da parte delle autorità ed enti competenti, compresa l’assemblea dei soci che dovrà essere chiamata a rinnovare il Patto di Sindacato, perché l’operazione si possa portare a termine con successo.

Le parti prevedono, infatti, di arrivare a completare l’operazione entro giugno 2025.

Il percorso prevede, tra l’altro, un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di Aimag di una partecipazione di circa il 45% di una newco a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena, attualmente in capo a Hera, riguardanti la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470.000 mila cittadini.

Si costituirà così fin d’ora un unico polo modenese nel ciclo idrico, rendendo possibili sinergie e sviluppi integrati degli attuali sistemi e abilitando maggiori investimenti e significativi miglioramenti della resilienza della rete idrica, che oggi è condizionata da elevate dispersioni. Il Gruppo Aimag attivo nei settori dei servizi ambientali, ciclo idrico ed energia nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di 400 milioni con un margine operativo lordo di oltre 60 milioni e una posizione finanziaria netta di 210 milioni di euro.

Alberto Greco