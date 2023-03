Aimag, i Comuni dell’Area nord alzano le barricate contro l’ingresso di Hera nel cda

Comuni dell’Area Nord e mantovani soci di Aimag mettono uno stop alle mire espansionistiche della multiutility bolognese Hera. "L’inserimento dei soci privati nel consiglio di amministrazione della società (come pare di aver letto su organi di stampa) – scrivono 15 sindaci dei 21 comuni aderenti al Patto di Sindacato della azienda mirandolese, Patto che attualmente definisce le modalità di distribuzione dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione e che vincola al mantenimento in mano pubblica almeno del 60% delle azioni ordinarie - si tratta di una ipotesi non accettabile e che andrebbe ad alterare equilibri, che in un recente passato si sono dimostrati delicati ed inoltre potrebbe mettere in dubbio gli affidamenti diretti con "gara a doppio oggetto" del settore ambiente e in prospettiva nel settore idrico, esponendo la società ad affrontare nuove gare (è già successo per l’illuminazione pubblica a Modena affidata direttamente a Hera e annullata dal Tar ndr)". L’affermazione, contenuta in un documento trasmesso il 1° marzo al presidente del Patto di Sindacato, la sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri, in cui si chiede la convocazione "urgente" dell’organismo di rappresentanza della proprietà pubblica di Aimag, è stata ulteriormente ribadita l’altra sera in un’assemblea a Concordia di tutti i consigli comunali della Bassa e mantovani alla presenza del presidente, vicepresidente e direttore Aimag. Assenti perché non inviati i sindaci e consiglieri di Carpi e dei comuni di Terre d’Argine, oltre che di Bastiglia e Bomporto. In vista della ormai definita data per la riunione del Patto di Sindacato, fissata per il pomeriggio del 10 marzo, dunque, le posizioni vanno ormai definendosi. "La questione – come ha riassunto in una nota il consigliere Giorgio Siena della Lista Civica + Mirandola, presente l’altra sera – non è politica, ma "geo-politica", è uno scontro fra aree della provincia di Modena non nuovo (vedi ospedale) e che sembra reggersi sul basso livello della politica che su questi temi dovrebbe cercare la sintesi, e non lo scontro".

Alberto Greco