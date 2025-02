"Aimag, il centrodestra non si attribuisca meriti"

Dopo il voto dei consigli di amministrazione di Aimag e Hera che hanno promosso un’intesa che ridefinisce i rapporti di forza all’interno nella multiutility della Bassa e Carpi e che darebbe vita ad una newco provinciale per la gestione dell’acqua, in attesa del via libera che deve venire dai 21 consigli comunali soci di Aimag, è una rincorsa ad attribuirsi il merito di questo accordo. Per qualcuno, anche se minoritario, non così vantaggioso. Ad animare la disputa era stato l’altro giorno un comunicato di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati che avevano affermato: "Grazie all’azione dei Comuni ricorrenti (11, comprendenti 7 comuni modenesi e 4 mantovani, molti governati da sindaci di centrodestra ndr), si è aperto uno spazio di confronto serio e paritario, che dovrebbe permettere di tutelare i pilastri fondamentali di Aimag: il controllo pubblico, l’occupazione, il mantenimento dell’indotto delle aziende del territorio, il piano industriale e la qualità dei servizi. Inoltre, Aimag si avvia a diventare il gestore unico del servizio idrico provinciale". E’ una lettura stigmatizzata dal Pd modenese. "Come Pd vogliamo credere, proseguendo lo spirito costruttivo che ha animato e siamo fiduciosi continuerà ad animare i rapporti tra i sindaci dei Comuni serviti da Aimag, che questa uscita possa rappresentare il retaggio di una modalità polemica che appartiene al passato, e che sarà presto superata, almeno su temi così importanti. Hanno bisogno, i cittadini, - è il rimprovero - di assistere a una gara a chi cerca di poggiarsi sul capo l’alloro del merito? Di uno sgomitare per intestarsi una vittoria che è di tutti? Francamente, crediamo di no". Sostanziosi dubbi sul merito dell’accordo li esprime invece il capogruppo Mirandola 50mila, Giorgio Siena, che elenca cose non chiare riguardo al controllo pubblico, poiché l’amministratore delegato spetta ad Hera, alla newco che scarica su Aimag il peso di investimenti onerosi, in un mercato a tariffa regolata con limitati margini remunerativi e sull’indotto che ricaverebbero le imprese del territorio dai 250 milioni di investimenti previsti. "Allo stato attuale – conclude Siena - la proposta non è votabile e credo ciascun consigliere debba essere certo di non assumersi la responsabilità di un eventuale danno alla propria multiutility".

Alberto Greco