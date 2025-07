Aimag, il Comitato:: "Consultazione farsa, vogliamo il referendum"

"La consultazione pubblica su Aimag è una farsa: chiediamo il referendum". Il comitato ‘Carpi per la giustizia climatica e sociale’ interviene sulla consultazione indetta dai comuni soci di Aimag, terminata il 24 giugno e il cui scopo era quello di verificare il consenso dei cittadini sul ‘Progetto di rafforzamento della partnership industriale tra Aimag ed Hera.

"Molti cittadini/e neppure ne erano a conoscenza – affermano -. Noi pur avendo da subito contestato come inadeguata e farsesca la procedura di consultazione, abbiamo inviato nove osservazioni. Riteniamo assolutamente non valida la consultazione, perché tutti sanno che i cittadini di Carpi sono contrari alla cessione di Aimag ad Hera. Infatti, per ben tre volte hanno respinto questa idea in tre referendum istituzionali (due comunali ed uno nazionale, nel 2008, 2011 e 2017). Siamo forse il comune più consultato d’Italia sullo stesso argomento. Siamo anche convinti che lo stesso risultato si otterrebbe se si facesse un referendum in ogni comune servito da Aimag. Nonostante ciò, Carpi e gli altri comuni soci insistono con questa privatizzazione strisciante, che significa calpestare il principio democratico fondamentale di ogni amministrazione dello Stato".