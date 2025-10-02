Il bivio di Yoox

2 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
"Aimag, il Consiglio ora deve dimettersi"

Dopo la bocciatura della Corte dei conti Lombardia il mondo politico è in rivolta: "Serve un nuovo Patto di sindacato tra i Comuni soci"

I sindaci dei Comui soci di Aimag

Dimissioni del CdA di Aimag e un nuovo Patto di sindacato tra i Comuni soci. È ciò che viene richiesto a gran voce a seguito della doppia bocciatura dell’operazione Aimag-Hera, da parte della Corte dei Conti lombarda ed emiliano-romagnola. "Abbiamo perso oltre un anno di lavoro per trovare soluzioni e progetti di sviluppo per Aimag - esordisce Monica Medici, Carpi Civica –. Occorre velocemente ricostituire il Patto di sindacato e un nuovo Cda che operi nell’interesse dei cittadini, Hera deve rimanere socio privato di minoranza con cui condividere singoli progetti industriali".

Rincara il Comitato ‘Aimag per il Territorio’: "Due bocciature confermano come l’operazione fosse tirata per i capelli: è vietata dalle le leggi che regolano gli Enti pubblici. C’è un presente da ricostruire, ripartiremo a fare assemblee con cittadini e consiglieri, sempre l’obiettivo di salvare Aimag". Dimissioni del CdA che Simone Morelli, referente di Azione per Carpi, aveva chiesto già dopo la prima deliberazione: "Non bisogna esporre al danno erariale Comuni e cittadini. Ci vogliono buon senso, ragionevolezza, assunzione di responsabilità con le dimissioni del CdA e un nuovo Patto".

Sul fronte della bassa, nell’ambito del Pd, una ‘voce fuori dal coro’ è quella di Paolo Negro, capogruppo di ‘CresciAmo Concordia’ fino a quando a luglio ha rassegnato le dimissioni in disaccordo con l’orientamento del centrosinistra al governo di Concordia: "Le Corti hanno confermato le critiche avanzate per mesi. Ripartiamo da un nuovo Patto di Sindacato, un nuovo consiglio, perché l’attuale ci ha portato in questo ginepraio; un nuovo piano industriale di crescita e vere partnership industriali ma senza cedere il controllo pubblico di Aimag".

A Mirandola, il Pd ha depositato una mozione con cui chiede le dimissioni del CdA, che sia si aggiunge a quella (presentata con ‘Mirandola 50mila’) che punta all’annullamento della delibera di Consiglio di luglio. "La mancata di richiesta di dimissioni – spiega il consigliere Carlo Bassoli - implicherebbe una ratifica del loro operato (disastroso). Inoltre, chiediamo il superamento del ‘comitato ristretto’ di sindaci, succubi dei vertici dell’azienda".

Critici al riguardo Massimiliano Russo e Gianni Righetti, consiglieri di Fd’I a Mirandola: "Nessun pudore da parte del Pd che si intesta in toni trionfalistici il parere della Corte dei conti, quel Pd che con i suoi sindaci nel 2009 ha dato inizio a questo domino infernale cedendo il 25% di Aimag ad Hera. E ora chiede le dimissioni di un CdA che esiste solo perché imposto dal Comune di Carpi a braccetto con il già segretario provinciale del Pd Solomita e altri sindaci Pd, e che può essere rimosso in qualsiasi momento dalla maggioranza ossia Hera e Pd. Adesso i sindaci, Mirandola in testa, dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per salvare Aimag aprendo un rinnovato dialogo interno e con tutte le forze".

Maria Silvia Cabri

