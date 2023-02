"Aimag, il futuro si decida insieme Difendiamo identità e autonomia"

Il rinnovo del Patto di Sindacato tra i 21 comuni soci di Aimag, l’azienda multiservizi di Bassa ed area carpigiana, ha reso turbolenti i rapporti interni tra i contraenti che controllano il 65% delle quote. Non è piaciuta ai sindaci dell’Area Nord l’uscita dei colleghi di Carpi e Terre d’Argine che hanno messo nero su bianco le condizioni per il rinnovo del Patto. Scaduto il quale c’è la concreta possibilità che una coalizione di maggioranza con Hera, proprietaria oggi del 25% della società, porti a una convergenza verso la società bolognese. Ne è convinto il coordinatore Pd Area Nord Simone Silvestri.

Non pensate sia una fuga in avanti l’uscita dei carpigiani? "E’ singolare che alcuni sindaci sentano il bisogno di comunicare a mezzo stampa a propri colleghi le condizioni per rinnovare il Patto e che chi esprime il presidente del Patto e il presidente dell’azienda proponga un altro organismo di controllo. La sede della discussione fra sindaci è l’assemblea del Patto".

Cosa pensate delle mire di Hera su Aimag?

"Essendo Aimag un’azienda sana è comprensibile che possa fare gola. Ma il territorio ha bisogno dell’autonomia industriale di Aimag. Noi pensiamo che il rapporto con Hera, entrata nel capitale di Aimag quale socio partner industriale, debba stare su questo filo di coerenza: sviluppare finalmente insieme sinergie industriali puntuali, per i cittadini. Mettendo da parte aspirazioni di controllo".

Aimag ha una forte identità territoriale e i risultati (raccolta differenziata all’89%) in termini di efficienza si vedono. L’identità è a rischio?

"Per rispondere alla domanda, oltre al record nazionale nella differenziata, è bene avere presenti altri bellissimi numeri di Aimag, come i suoi 650 dipendenti, i 160 milioni investiti dal 2019 al 2022, il suo essere già fra le prime venti multiutility d’Italia. Peraltro, la scelta di Carpi di entrare in Aimag, riconoscendo il valore della sua identità, è stata importante per arrivare lì".

Hera è una società privata quotata in borsa e la sua strategia è produrre dividendi per gli azionisti. Come si concilia ciò con l’interesse degli utenti Aimag che vengano privilegiate le politiche tariffarie?

"Detto che anche Aimag produce utili che tornano ai cittadini tramite i Comuni, è naturale che un socio privato quotato in borsa sia più sensibile alla massimizzazione degli utili. Il Consiglio di Aimag ha prodotto studi sulle prospettive industriali dell’azienda ed è da lì che deve ripartire la discussione. Dobbiamo pensare ad Aimag come ad una impresa strategica e il territorio deve continuare a scommettere sulla sua autonomia industriale per essere protagonisti delle grandi sfide che abbiamo davanti: transizione ambientale ed energetica".

Alberto Greco