Aimag, il Tar respinge la sospensiva. Bellelli apre a una nuova trattativa

"Alcuni Comuni della Bassa e del mantovano hanno chiesto nuovamente una ‘sospensiva’ al Tar di alcuni presunti atti relativi alle dinamiche societarie di Aimag SPA. Il Tar ha rigettato la sospensiva, perché non sussiste il danno grave e irreparabile. Siamo di fronte ad una sconfitta piena della linea dei sindaci ricorrenti. Ora, per l’ennesima volta, faccio un appello: fermatevi e lavoriamo per costruire un nuovo Patto di Sindacato, per il bene della nostra azienda". Questo il commento a caldo del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, a fronte della decisione del Tar di respingere la richiesta di sospendere i provvedimenti che hanno visto schierarsi il nord del territorio Aimag (esclusa Concordia) contro i Comuni delle Terre d’Argine più Bomporto e Bastiglia. La richiesta di sospensiva riguardava la delibera del Consiglio comunale di Carpi che ha autorizzato il sindaco a sottoscrivere il ‘Patto ponte’ all’origine della frattura tra i due fronti; lo stesso ‘Patto ponte’ che secondo i ricorrenti ha fatto perdere la maggioranza di Aimag ai soci pubblici dando vita a un’altra maggioranza con soci privati; le delibere di tutti i Comuni dell’Area Sud che hanno autorizzato i rispettivi sindaci a nominare il CdA dell’azienda all’Assemblea dei soci del 29 giugno scorso. Le ragioni del rigetto della richiesta di sospendere tutti i provvedimenti elencati stanno, secondo il Tar, nel fatto che gli stessi ricorrenti non hanno prospettato un "danno grave e irreparabile" che possa derivare all’azienda dalla situazione che si è creata e che non risultano al momento convocate assemblee societarie per la nomina di organi delle controllate di Aimag.

Il Tribunale ricorda che "le questioni sottese al giudizio necessitano per la loro complessità di approfondimenti", e che la trattazione nel merito della causa avverrà con pubblica udienza il prossimo 14 dicembre.

r.m.