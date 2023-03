Aimag, in Consiglio voto unanime sul patto "Esercizio di buona politica per la comunità"

"Esercizio di buona politica". Così definisce l’intero gruppo consiliare Pd, nel Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord, il voto sulla mozione di indirizzo rivolta ai sindaci in vista del rinnovo del patto di sindacato di Aimag. Inaspettatamente sul futuro della municipalizzata di Mirandola, centrodestra, centrosinistra e pentastellati hanno messo da parte ogni schermaglia polemica per convergere su un testo condiviso, partendo dalle tre mozioni presentate. Il testo votato all’unanimità non lascia spazio ad equivoci e sposta il confronto tra i 21 soci Aimag, aderenti al Patto, dal piano politico a quello geopolitico, opponendo l’intera Bassa all’area carpigiana. "Riconfermare il patto di sindacato tra i comuni soci – recita la mozione approvata in Ucman – sulla falsariga di quello in scadenza, quindi con un cda rappresentativo dei soli soci pubblici che, tramite il loro controllo solitario, hanno permesso alla società di essere valorizzata con gli affidamenti in essere, rilanciando al contempo l’implementazione al massimo grado possibile di quelle grandi opportunità di collaborazione industriale, indispensabili per affrontare le sfide strategiche per il suo sviluppo e per lo sviluppo del territorio, come Aimag ha sempre fatto nella sua storia, ribadendone i motivi fondanti e mantenendo nel controllo gestionale l’equilibrio tra i vari territori che ha garantito fino ad oggi la continuità, la stabilità e lo sviluppo dell’azienda". Ed è su questo passaggio che gli esponenti Pd in Ucman fanno leva per insistere sul fatto che Aimag è "un bene comune da tutelare nell’interesse dello sviluppo economico-sociale integrale, di tutela dell’ambiente".

Alberto Greco