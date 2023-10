Aimag, la distribuzione degli utili spacca i Comuni. Continuano le polemiche dopo l’ingresso di Hera

Nuovo capitolo del braccio di ferro che oppone da ormai oltre tre mesi i 7 comuni della Bassa (Camposanto, Cavezzo, Medolla. Mirandola, San Felice, San Posidonio e San Prospero) a Carpi e comuni di Terre d’Argine, Bastiglia e Bomporto sull’ingresso e il peso concesso in Aimag al socio privato Hera. A fare insorgere i comuni dell’Area Nord, escluso Concordia che continua col suo sindaco Luca Prandini ad allinearsi a Carpi, nell’ultima assemblea Aimag di lunedì è stata la vicenda della distribuzione dell’utile. "Ci siamo visti rigettare una proposta congrua – sbotta l’assessore di Mirandola Roberto Lodi – che prevedeva la distribuzione del 85% (proposta da Mirandola, San Prospero, Medolla, Cavezzo, San Possidonio, Camposanto, Poggio Rusco, San Giacomo delle Segnate, Moglia, San Felice e Borgo Carbonara) degli utili suddivisi fra i Comuni soci. Un compromesso, che ritenevamo di buon senso fra il 95% dell’iniziale proposta avanzata da noi ed il 75% imposto dalla delegazione con a capo il sindaco di Carpi". L’anno scorso fu distribuito il 90%. Ora l’utile non suddiviso degli oltre 11 milioni realizzati andrà a riserva e contribuirà ad aumentare il valore della quota capitale di Aimag. Un vantaggio per gli azionisti, ma non certamente per chi confidava su questa somma piena.

Alberto Greco