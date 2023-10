Aimag, l’appello: "Un nuovo Patto di Sindacato per il controllo pubbico"

Continua un braccio di ferro senza precedenti – dopo il ribaltone del 29 giugno – tra i due fronti della parte pubblica di Aimag; 7 comuni dell’Area Nord (ad esclusione di Concordia sempre più propensa a dare ascolto alle ragioni dei carpigiani) e 4 mantovani, da una parte, e i comuni di Terre d’Argine con Bastiglia e Bomporto al traino, dall’altra. Il 19 ottobre è attesa la sentenza per la richiesta di sospensiva sul rinnovo del consiglio di amministrazione della controllata Sinergas, la società che eroga il gas agli utenti di Aimag, (ridotto nel frattempo da 5 a 3, di cui un rappresentante di Hera) e da quel momento sarà più facile comprendere la fondatezza delle ragioni delle due cordate. Ad oggi sembra molto lontana la ripresa di un dialogo, nonostante il tentativo l’11 ottobre scorso dei sindaci di Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero e dei 4 mantovani di rivolgere un ennesimo appello a stringere un nuovo Patto di Sindacato tra i 21 comuni soci di Aimag. "E’ di tutta evidenza – scrivono in una lettera questi sindaci ai 6 colleghi di Terre d’Argine, Bastiglia e Bomporto – la necessità di stipulare immediatamente un nuovo Patto di Sindacato tra i soci pubblici dell’azienda". Ma subito dopo precisano che "non si intravedono ragioni per modificare quanto stabilito nel Patto di Sindacato scaduto il 30 aprile in relazione alla necessaria rappresentatività e tutela di tutti i territori che hanno dato vita ad Aimag spa e che devono essere garantiti nella loro operatività anche decisionale. Ribadiamo fermamente – proseguono – che la vostra proposta non assicura la rappresentatività di tutti i soci pubblici all’interno del Cda e come nel nuovo Patto debbano essere garantiti tutti i territori. Ciò è fondamentale per assicurare il controllo pubblico, secondo le condizioni richieste da Atesir (in vista della gara a doppio oggetto sui rifiuti, ndr)". E, infine, si insiste "per la immediata dimissione del Consiglio di Amministrazione come illegittimamente nominato con l’apporto determinante dei soci privati, senza la nostra adesione". "Con questo documento – spiega il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, portavoce degli 11 sindaci – intendiamo ribadire, come deliberato nei nostri Consigli Comunali, che volevamo prima e vogliamo ancora di più adesso un nuovo Patto di Sindacato rappresentativo di tutti i soci pubblici e che garantisca il controllo pubblico dell’azienda Aimag nominando un nuovo Cda".

Alberto Greco