"Aimag, necessario coinvolgere i cittadini"

Sempre più forti i richiami alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini sulla vicenda Aimag. A rivendicarlo sono gli esponenti di Forza Italia, Antonio Platis capogruppo in Provincia, Mauro Neri capogruppo in Ucman e Alberto Ferrari, coordinatore di Terre d’Argine. "Il dibattito sterile su carte ancora non depositate deve terminare. Prima – avvertono i dirigenti ’azzurri’ – bisogna guardare i bilanci ed i pareri dei revisori dei conti, poi fare le scelte con un mandato forte dei cittadini. Quasi tutti i comuni andranno al voto il prossimo anno e se qualcuno pensa di impegnare la collettività con un Patto di Sindacato pluriennale non ha fatto bene i conti. Utilizzeremo tutti gli strumenti degli istituti di partecipazione per coinvolgere i cittadini ed i corpi intermedi nelle scelte strategiche per il futuro di Aimag". I timori di una ormai probabile caduta di Aimag nell’orbita della bolognese Hera spa, continuano ad infuocare la discussione politica. La proroga in extremis del Patto di Sindacato il 26 aprile, a pochi giorni dalla scadenza, è risultato di un faticosissimo compromesso su un documento che congela i vertici della azienda mirandolese fino a fine giugno, ma in premessa accoglie la proposta del gestore bolognese di ipotizzare dopo quella data una fase "transitoria", stabilita in tre anni, in cui Hera, finora estranea ai giochi col suo 25% delle quote azionarie, entrerà a pieno titolo nel consiglio di amministrazione e, soprattutto, ne esprimerà il direttore generale. "E’ falso – tuona Giorgio Siena, capogruppo della Lista Civica +Mirandola in consiglio comunale a Mirandola e nell’Ucman – che si tratti di continuità con il precedente Patto di Sindacato. Un mese fa nei consigli della Unione dell’Area Nord, a Mirandola e nell’area mantovana, due volontà erano chiare: rinnovare immutato il Patto di Sindacato e di mantenerne la gestione pubblica. Di queste volontà non rimane nulla?". Preoccupazioni condivise anche dai pentastellati che, attraverso Monica Medici e Eros Andrea Gaddi di Carpi, Nicoletta Magnoni a Mirandola, il consigliere provinciale Mattia Veronesi e tutti i consiglieri dell’area interessata dell’ambito Aimag, hanno presentato mozioni, interrogazioni e sostenuto il rinnovo del Patto di Sindacato, sollecitando i comuni a farsi parte attiva per un controllo diffuso su qualità e efficienza dei servizi erogati. "Aimag – dice il coordinatore provinciale Massimo Bonora – deve rimanere pubblica e anche il Cda. Nominare un esponente di Hera significa aprire la strada ad una sempre maggiore influenza del capitale privato in un’azienda pubblica snaturandone i fini". Diversa la interpretazione del sindaco di Medolla e presidente di Ucman Alberto Calciolari: "Nelle premesse – dice – c’è scritto una cosa, ma nel dispositivo c’è scritto altro. Hera ha fatto una proposta prendere o lasciare. E dice o così o niente. A questo punto salta il tavolo di trattative. Oggi i giochi non sono ancora chiusi".

Alberto Greco