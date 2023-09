Aimag, opposizioni unite contro Bellelli: "Abbiamo presentato una mozione di diffida"

"Il Movimento 5 Stelle di Carpi, insieme all‘opposizione, ha presentato una mozione di diffida e censura nei confronti del Sindaco Alberto Bellelli, nella sua veste di socio di Aimag Spa per conto del Comune di Carpi". Così fanno sapere in una nota i consiglieri comunali M5S Monica Medici e Eros Andrea Gaddi. "La censura – affermano – è stata motivata dal suo comportamento nell‘assemblea soci del 29 giugno 2023, durante la quale il sindaco ha abbandonato l‘assemblea, causando la mancanza del numero legale proprio al momento della votazione sulla distribuzione degli utili 2022 di Aimag. Inoltre, è stata presentata una diffida ad astenersi o votare contro nella prossima riunione del Consiglio riguardante la distribuzione dei dividendi". "La controversia entro l’assemblea dei soci non riguarda solo la spartizione del potere, ma ha avuto un impatto diretto sul Comune di Carpi, con una perdita di entrate di due milioni di euro, causata dalla mancata distribuzione dei dividendi. Questa situazione ha avuto conseguenze gravi, ritardando i lavori di rifacimento del manto stradale delle vie più deteriorate di Carpi, il che si riflette sulla sicurezza stradale. Il comportamento di Bellelli è ingiustificabile e contrario ai doveri di un buon amministratore che deve impegnarsi per garantire che tutte le entrate previste si concretizzino. Speriamo che qualche consigliere della maggioranza colga questa occasione per riconsiderare la questione fondamentale del futuro industriale di Aimag: l’acqua e l‘ambiente sono beni comuni che devono essere gestiti nell‘interesse di tutti i cittadini, al di là delle logiche politiche". Rimarca Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia: "Il comportamento tenuto dal Sindaco ha avuto e avrà delle ripercussioni a danno dell’Ente e quindi dei cittadini. Ha di fatto svenduto un’azienda ancorata al territorio come Aimag ad un colosso come Hera, sulla cui gestione fallimentare della raccolta rifiuti abbiamo ampiamente avuto dimostrazione nella vicina Modena. Bellelli e il Pd hanno preferito la strada del tornaconto piuttosto che fare gli interessi del territorio e la mozione che abbiamo sottoscritto condanna fermamente questo comportamento". m.s.c.