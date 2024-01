"Aimag ora è una società privata"

La sentenza del Tribunale Amministrativo Emilia-Romagna, che ha respinto il ricorso di 11 comuni (Borgocarbonara, Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia, Poggio Rusco, San Felice sul Panaro, San Giacomo delle Segnate, San Possidonio e San Prospero) soci di Aimag che detengono quote nell’azienda, invece che mettere fine alla querelle, che da mesi vede i 21 comuni aderenti sulle barricate, ha riacceso la polemica. Le elezioni sono ormai vicine e quanto accaduto sta segnando commenti e accuse tra Pd di Mirandola, per voce di Anna Greco, sulle dichiarazioni rese dall’assessore di Mirandola Roberto Lodi, oltre che differenti interpretazioni sulla deliberazione del Tar. Tar che ha legittimato l’elezione il 29 giugno 2023 del nuovo consiglio di amministrazione, ma che ha anche detto che per l’effetto di questa votazione, " (Aimag) ha perso il controllo pubblico e, quindi, è una società privata" come sostengono i comuni della Bassa e i 4 mantovani. E questo non è di poco conto, perché "Il Tar – sostengono i sindaci degli 11 comuni che si sono opposti all’ingresso di Hera nel Cda - ha sancito che, per effetto di questa delibera, è venuto meno l’assetto pubblicistico della società, con la mutata composizione del Cda, ove è intervenuto anche in maniera determinante un privato. I Comuni che diedero vita ad Aimag con l’intento di creare una società pubblica attraverso la quale gestire i propri servizi a favore delle loro comunità, oggi hanno una società che ha perso tale caratteristica. Infatti, il Tar – aggiungono gli 11 - ha rilevato che saranno gli affidamenti in essere a doversi conformare alla situazione venutasi a creare per effetto della nomina del nuovo CdA".

Questo significa come scrive in una nota il consigliere Giorgio Siena della Lista civica + Mirandola che "poiché la maggioranza dei comuni (Carpi e alleati) ha deciso di non rinnovare il precedente Patto di sindacato e immettere nel Cda il socio privato Hera le conseguenze del nuovo assetto saranno successive, quando sull’affidamento dei servizi si imporrà una modifica delle procedure non assicurando più ad Aimag la continuità nei servizi di oggi". Questo comporterebbe per i comuni l’avvio di una procedura pubblica, e non più diretta, per affidare la gestione dei servizi di acqua, gas, luce e rifiuti che rischia (se Aimag perde la gara ndr) di indebolire Aimag. Tradotto: l’azienda perderebbe un inestimabile valore. Carpi e i comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Novi e Soliera sono consapevoli di questo e pertanto insieme alla soddisfazione per la decisione del Tar hanno accompagnato il loro commento con "un ennesimo appello ai ricorrenti, affinché abbandonino definitivamente posizioni pretestuose".

Alberto Greco