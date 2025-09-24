"Aimag, ora restano i problemi finanziari"

"Prendiamo atto del parere emanato dalla Corte dei Conti, che avevamo richiesto come passaggio necessario per la definitiva approvazione dell’accordo". I sindaci dei Comuni soci che hanno approvato la proposta di accordo Aimag-Hera (19 su 21 in totale) intervengono dopo il parere negativo della Corte dei Conti. "Stiamo approfondendo le indicazioni della Corte per tornare al tavolo con le società e valutare insieme gli scenari che consentano di affrontare le criticità finanziarie e la prossima scadenza delle concessioni del servizio idrico e dei rifiuti, e di garantire un futuro solido all’azienda, salvaguardando pienamente l’interesse collettivo".

Proseguono: "la prospettiva di perdere la gestione del servizio idrico, vero asset strategico, è concreta, così come lo sono le difficoltà di sostenere autonomamente gli ingenti investimenti richiesti da un mercato sempre più competitivo e regolamentato. Inoltre, la mancata chiusura dell’accordo impedisce il riversamento di 11 milioni di euro di dividendi straordinari alle comunità locali solo per quest’anno. Tutto ciò ancora più urgente e responsabile il proseguimento di un percorso condiviso per giungere a una soluzione definitiva". Con riferimento alla deliberazione, evidenziano poi che "la Corte non ha contestato la congruità economica dell’operazione, ma si è concentrata sugli aspetti procedurali e di governance. Un elemento non secondario, perché non mette in discussione la validità industriale dell’accordo, confermandone la sostenibilità economica e strategica. Questi dodici mesi di lavoro non sono stati vani: hanno permesso innanzitutto di superare la fase di maggiore criticità, garantendo continuità gestionale, rafforzando la posizione finanziaria del gruppo, grazie anche alle risorse messe in campo da Hera, e avviando le prime sinergie industriali tra le due società, già con importanti risultati. Elementi che hanno consentito ad Aimag di affrontare un passaggio delicato con maggiore stabilità, mettendo in sicurezza servizi essenziali e prospettive di investimento".

"Oggi, alla luce di questi risultati e in attesa anche della pronuncia della sezione Lombardia - concludono - il nostro impegno è ripartire immediatamente dal confronto tra soci e con le società, per garantire che Aimag continui a crescere come patrimonio industriale e pubblico, a servizio delle comunità locali". Il comunicato reca la firma dei 19 sindaci dei Comuni a favore dell’accordo, in quanto i due Comuni rimanenti, Cavezzo, con Stefano Venturini (centro destra), e San Prospero, con Sauro Borghi (centro destra), hanno invece espresso parere contrario.

Maria Silvia Cabri