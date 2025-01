"Aimag, patto di riservatezza che non ci piace"

Ieri riunione riservata dei consiglieri comunali appartenenti ai Comuni dell’Area nord soci di Aimag con il Cda. Per l’azienda multiservizi della bassa modenese, dopo che dal giugno 2023 è stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione con una maggioranza determinante privata che ha sancito l’ingresso nella compagine di vertice della società bolognese Hera spa, si profilano novità. Non si sa se l’incontro di ieri per illustrare il piano industriale, predisposto dal neo direttore inviato da Hera, e quelli analoghi che si terranno con i soci dell’area carpigiana e mantovana, porteranno a qualche novità e quali, ma c’è il sospetto che dopo la presentazione del bilancio 2023 in ottobre (9 milioni di utile) che ha congelato la distribuzione di dividendi ai comuni per aumentare le riserve, si stia per compiere una virata, giustificata parrebbe da presunte difficoltà nei conti ai Aimag, verso il risucchio nell’orbita del colosso bolognese. Lo legittimerebbe il riserbo che sta accompagnando questi passaggi e che ha stigmatizzato il capogruppo della Lista civica Mirandola 50mila Giorgio Siena. "Andiamo a questo incontro – lamenta Siena – senza conoscere il consuntivo (o almeno un preconsuntivo 2024) di Aimag, e con l’obbligo di sottoscrivere un patto di riservatezza quale condizione per essere informati su proposte riassunte nel patto stesso con la parola ’Progetto’. Il patto di riservatezza prevede che il consigliere non solo si asterrà da commenti su stampa e social, ma anche di parlare con chicchessia compresa la propria lista o il proprio partito di provenienza fino all’attivazione totale o parziale del progetto, quindi, fino alla delibera di consiglio comunale e/o fino a che il maggior contraente deciderà di rendere pubblico il contenuto del progetto. Mi stupisco che sindaci abbiano accettato un’evidente subalternità". Si parla del 22 gennaio come data per ufficializzare la proposta.

Alberto Greco