Aimag, Pd e Lega si rimpallano le responsabilità

Mentre 11 sindaci di centrosinistra e centrodestra di Area Nord e mantovani tentano di azzerare in sede giudiziaria il risultato della assemblea azionisti Aimag del 29 giugno che ha imposto una nuova governance e, soprattutto, ha spalancato le porte alla multiutility bolognese Hera, la vicenda continua a tenere banco in sede politica. Lega e Pd si rimpallano la responsabilità dell’accaduto. A riaccendere la miccia questa volta ci pensa Marco Donnarumma, capogruppo e segretario della Lega a Mirandola che parla di "imbarazzanti silenzi di Palma Costi, consigliera regionale di riferimento, e della segreteria provinciale Pd, guidata dal sindaco di Soliera Roberto Solomita", definendo "puerili le deboli prese di posizione del Pd locale che ne hanno dimostrato l’irrilevanza" sulla vicenda. A stretto giro replica Palma Costi. "Se i problemi si risolvessero con le roboanti sparate sui giornali come fa la Lega di Mirandola, – attacca la Costi – tutti i temi elencati da Donnarumma (Cispadana, ospedale, ecc ndr) non esisterebbero. Purtroppo, la realtà è più complicata e dimenticano che loro ed il centro destra sono uno dei problemi del nostro territorio". "Anche nella vicenda Aimag – prosegue Costi – una Unione dei Comuni forte e coesa avrebbe aiutato. Ma capisco che è più facile attribuire ad una sola parte tutte le colpe, con gli occhi alle prossime elezioni, sorvolando il voto di Novi di Modena, il cui sindaco era candidato alla presidenza della Provincia per il centrodestra".

Alberto Greco