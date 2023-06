Aimag prosciuga l’area della centrale, ma sul fondo nessuna traccia di Yahya

Ancora una giornata di ricerche incessanti per provare a recuperare Yahya mentre ora dopo ora la speranza cede il posto alla rassegnazione. Anche ieri i vigili del fuoco hanno scandagliato il fiume a Marzaglia dove mercoledì pomeriggio, Yahya Hkimi, studente diciottenne, è scomparso nell’acqua mentre faceva il bagno. Ieri si è deciso di fare uno step in più: Aimag, che gestisce la centrale elettrica situata in quel tratto ha deviato il corso del fiume per prosciugare la zona dove Yahya è stato visto immergersi, vicino alla ‘cascata’ artificiale; un punto dove la profondità raggiunge circa 4 metri e dove il ragazzo è scomparso. Il letto del fiume dunque ieri mattina per alcune ore è stato quasi completamente esposto, si è cercato ovunque ma lì, Yahya non c’era. Le ricerche dunque si stanno spostando più a valle. "Adesso proseguiranno le ricerche anche a piedi lungo le sponde del fiume per verificare altre situazioni possibili come l’incagliamento in zone dove ci sono dei rami, della boscaglia o altri tipi di ostacoli – ha spiegato l’ispettore dei vigili del fuoco di Modena Giorgio Minghelli – Stiamo proseguendo a valle del punto di avvistamento ma stiamo valutando anche altre zone dove ci sono degli invasi d’acqua, dove perciò occorre comunque l’apporto dei nostri sommozzatori e dei nostri tecnici con i gommoni da rafting".

Le condizioni del Secchia negli ultimi giorni sono comunque cambiate come anche la portata dell’acqua. "Nei giorni scorsi il livello del fiume si era alzato notevolmente per poi abbassarsi repentinamente – ha proseguito l’ispettore Minghelli –, per questo valutiamo anche il discorso delle sponde e delle boscaglia nelle adiacenze delle sponde. Quando non c’è corrente possiamo scandagliare il fiume praticamente a piedi mentre con il gommone occorre farlo lentamente per valutare situazioni dove ci sono rami o altri ostacoli".

Emanuela Zanasi