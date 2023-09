"Aimag, rinuncia alla sospensiva nel ricorso al Tar"

I sindaci di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera hanno invaito una nota in merito al ricorso la Tar presentato da alcuni Comuni della Bassa Modenese e della Bassa Mantovana sull’eventuale passaggio di Aimag in Hera. "Oggi si è tenuta la camera di consiglio e il legale dei ricorrenti ha “rinunciato alla sospensiva”. Il che, dopo tante (troppe!) parole, dimostra la strumentalità del ricorso e della richiesta cautelare che gli stessi hanno proposto: un ricorso promosso per finalità “politiche”, ma giuridicamente inammissibile e infondato, oltre che carente dei requisiti che la legge pretende per la concessione di una misura cautelare. Dopo la rinuncia alla sospensiva, quindi, vogliamo rivolgere un invito ai Sindaci dei Comuni ricorrenti: ritorniamo al merito del confronto, per dare maggior stabilità all’azienda stessa. Come Comuni soci, del resto, siamo quindi chiamati a dar prova di responsabilità, sottoscrivendo un nuovo Patto di Sindacato. Invieremo una bozza di lavoro per il nuovo Patto di Sindacato e, a questo punto, ci aspettiamo che si possa entrare nel merito della proposta, tanto più che la decisione definitiva del TAR non arriverà prima di molti mesi, con contributi utili a ricomporre tutta la maggioranza pubblica In caso contrario, però, ognuno deve sapere che se ne assumerà la responsabilità, amministrativa, con tutto quello che ne conseguirà. I sindaci firmatarsi sono Silvestri (Bastiglia) Meschiari (Bomporto) Guerzoni ( Campogalliano) Bellelli (Carpi) Diacci ( Novi) Solomita (Soliera).