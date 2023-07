Aimag, sindacati in allarme "Garanzie sui lavoratori"

Il clima su Aimag è tutt’altro che sereno, continuano le ’turbolenze’ nei cieli di Carpi e Bassa. L’ultima, scatenata da una nota dei referenti sindacali delle categorie del Gas-Acqua e dei Servizi ambientali di Cgil, Cisl e Uil, che chiedono "garanzie" a tutela dei lavoratori. "La litigiosità su Aimag – dicono – non ci rassicura. Divisioni politiche e contenziosi hanno un’influenza negativa su azienda e lavoratori. Da tempo stiamo incalzando Aimag a fare accordi, ricordando che nel 2022 circa una settantina di lavoratori si sono spontaneamente dimessi dall’azienda per andare a fare altro". E intanto Mirandola, attraverso l’assessore al Bilancio Roberto Lodi, assicura: "Continuiamo a essere impegnati in prima linea, assieme ai sindaci che hanno scelto di rimanere leali ai rispettivi cittadini, nell’individuare i legali che seguiranno la vicenda nelle opportune sedi amministrative, giudiziarie e contabili". La vicenda Aimag, dunque, non pare conclusa e in vista della (certa, anche se non si sa quando ndr) riunione del Patto di Sindacato si alimenta di nuove prese di posizione su quanto accaduto in assemblea azionisti il 29 giugno e la nomina di una nuova governance passata, col voto determinante di Hera (25%) e del privato Fondazione Cassa Carpi (7,5%), mettendo assieme così il 68%. I sindacati hanno inviato una richiesta di "incontro urgente" ai nuovi vertici Aimag "per affrontare i temi del bilancio, delle prospettive societarie e del piano industriale dell’azienda". Le ripercussioni preoccupano anche il sistema economico locale. "Quanto accaduto – commenta Francesco Vincenzi, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – è un peccato perché si perde un patrimonio industriale della nostra zona, un’azienda sana che ha sempre garantito un livello ottimo dei servizi, un’azienda che avrebbe continuato ad investire come ha sempre fatto". E di rincalzo Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Terre d’Argine, si dice "preoccupato per i potenziali risvolti sul territorio, in particolare sulle aziende locali che lavorano per e con Aimag e per la forza lavoro che non facilmente potrà trovare ricollocazione rapida se ridimensionata. Come organizzazione artigiana – assicura Cavicchioli – saremo sempre in difesa delle pmi, a differenza di chi è quotato in borsa che, chiaramente, ha come scopo preponderante l’utile nel più breve tempo possibile". Sul fronte politico, le critiche degli ex sindaci di Concordia sul voto (astensione) del sindaco attuale Luca Prandini, scatenano una nuova polemica nel Pd.

La segretaria dem di Concordia Ornella Tibasti giustifica Prandini parlando di "coerenza con la sintesi della federazione provinciale e regionale Pd, e gli atti votati dalla maggioranza in consiglio comunale". Una ricostruzione che, però, è respinta da Anna Greco, segretaria Pd di Mirandola che si dice stupita nel "leggere dell’esistenza di una sintesi sulla vicenda Aimag. Il documento presentato 4 giorni prima della scadenza del Patto è stato bocciato da 7 consigli comunali su 8 nell’Area Nord".

Alberto Greco