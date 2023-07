Aimag, Solomita convoca i segretari Pd

Non accenna a placarsi la vicenda Aimag. Si devono riannodare le fila per la sigla a breve di un nuovo Patto di Sindacato tra i comuni, e si devono superare i sospetti intorno alla regia di quanto accaduto in casa Pd. Per ora un vincitore c’è ed è il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Tutti i contendenti, però, si trovano con i vestiti strappati. Ci sono passaggi da compiere come la gara per la gestione dei servizi rifiuti e idrico che richiede un nuovo Patto di Sindacato e poi c’è la nomina del direttore e il piano industriale su cui si dovrà misurare l’ininfluenza dell’ingresso in cda di un rappresentante di Hera. In casa Pd il segretario Roberto Solomita è consapevole di questo e ieri pare abbia telefonicamente voluto richiamare all’ordine i segretari di circolo della Bassa, convocandoli a Modena. "Se il Pd piange, a causa degli errori gravi della federazione provinciale e degli amministratori di Carpi e dei comuni al seguito su Aimag, la destra – ammonisce il capogruppo Pd in consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli – non ha motivo di ridere e salire in cattedra. Invece di pensare solo alla campagna elettorale, sarebbe opportuno che la destra locale si preoccupasse di quel che resta da fare, perché la vicenda Aimag non è affatto conclusa. Carpi e il suo seguito spergiurano che non hanno ceduto e non cederanno il controllo dell’azienda: non sono molto credibili dopo quello che hanno fatto e ad ogni modo non possono certo pensare che si possa girare pagina come se niente fosse successo. Devono cambiare radicalmente la loro impostazione, altrimenti il destino di Aimag è segnato". Clima teso anche a Concordia per il distinguo del sindaco Luca Prandini (si è astenuto dalla votazione) stigmatizzato dai suoi predecessori. "Restiamo esterrefatti – dicono Ivano Mantovani e Carlo Marchini, complessivi più di 25 anni di amministrazione di Concordia alle spalle – dalle decisioni e motivazioni assunte dal sindaco e dalla sua giunta in merito alla vicenda Hera-Aimag.

Dopo che i comuni del carpigiano hanno compiuto un atto di forza e di prepotenza, non è possibile vedere l’amministrazione di Concordia appiattirsi di fatto sulle proposte carpigiane. Ricordando che alle scorse elezioni questa maggioranza ha prevalso per appena 200 voti, il sindaco e la giunta si riallineino immediatamente con le posizioni di tutti gli altri comuni della Bassa modenese".

Alberto Greco