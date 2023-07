"Aimag, trascurato l’interesse dei cittadini" Pd provinciale sotto accusa: "Arbitro di parte"

"Capitolo finale di un brutto ed infelice racconto politico": così è descritto dai sindaci di centrosinistra Monja Zaniboni (Camposanto), Lisa Luppi (Cavezzo), Alberto Calciolari (Medolla), Carlo Casari (San Possidonio) e Sauro Borghi (San Prospero) quanto accaduto il 29 giugno nell’assemblea degli azionisti di Aimag. "Abbiamo assistito alla nascita di una nuova maggioranza formata dai comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ed Hera. Che amarezza!". L’aspetto dirimente della vicenda, dopo l’approvazione unanime del bilancio Aimag con utile di circa 11 milioni, è stata l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione comprendente un rappresentante di Hera scelto e votato (5 su 5) da nuova maggioranza e al di fuori di quel Patto di Sindacato, che fin dal 2013 aveva espresso l’intero Cda. "Indipendentemente da chi vorrà strumentalizzare la divisione tra Terre d’Argine ed Area Nord interna al centrosinistra, va ribadito – dicono Zaniboni, Luppi, Calciolari, Casari e Borghi – che questa situazione non sta facendo del bene ai nostri cittadini. Una volta eletti – ricordano – ci siamo assunti l’impegno come sindaci di fare attenzione ai bisogni delle nostre comunità indipendentemente dal colore politico". All’unisono Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno chiamato in causa le responsabilità del Pd e, in particolare, del segretario provinciale Roberto Solomita, anche sindaco di Soliera tra i fautori del "ribaltone", e questo ha provocato uno scossone anche nei rapporti interni al partito, con disaffezione di esponenti della Bassa che potrebbero disertare il servizio alle feste dell’Unità. Sentimento non nascosto dai sindaci di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Possidonio e San Prospero che parlano di "rammarico per l’incapacità politica di fare sintesi tra le diverse visioni. Chi doveva mediare, unirci –lamentano – ha parteggiato alimentando le divisioni". Concetto ripreso anche da Simone Silvestri, coordinatore Pd della Bassa che parla "di prova di forza dannosa" sostenendo che "è mancata la capacità del Pd a livello provinciale e regionale di farsi arbitro ed interprete di una mediazione". E subito dopo però avverte: "I sindaci di centrodestra – ammonisce Silvestri – e gli altri esponenti di destra invece di anticipare la campagna elettorale farebbero bene, assieme a noi e ai nostri sindaci, a continuare la battaglia su Aimag, che non è affatto finita". A breve i sindaci saranno chiamati a rinnovare il Patto di Sindacato, come chiesto dai sindaci della nuova maggioranza Aimag. "Ci chiediamo – sostengono i sindaci della Bassa con l’eccezione di Luca Prandini (Concordia) – se dopo la loro prova muscolare questo sia un tentativo di lancio di ramoscello d’ulivo volto a tranquillizzare l’opinione pubblica". Infine, su tutto pesa per i Comuni l’incognita della mancata distribuzione dei dividendi, proventi dell’utile di Aimag. "Il destino di Aimag – avverte con preoccupazione l’assessore alla Scuola di Mirandola Marina Marchi – si intreccia alla programmazione dei Comuni soci. La distribuzione dei dividendi ha da sempre garantito per tutti un’entrata certa ed un riversamento di tali risorse sui servizi rivolti alle comunità. In caso di ammanco per i Comuni si aprirebbe il rischio di applicare drastici tagli a servizi ed al potenziamento di edifici (scuole e palestre), complicando la pianificazione degli investimenti futuri. Vedo messi a repentaglio vari progetti". La strada dei ricorsi è aperta.

Alberto Greco