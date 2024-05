"Airbag difettosi, oltre 200 casi"

"Sono passate due settimane da quando abbiamo chiesto alle aziende automobilistiche coinvolte dal caso degli airbag difettosi un incontro urgente per affrontare le numerose criticità e i disagi di cui i cittadini sono vittime – fanno sapere da Federconsumatori –. Nel frattempo, siamo stati letteralmente sommersi dalle segnalazioni, che riguardano ormai numerose case automobilistiche. Sarebbe utile, in tal senso, che il Ministero dei Trasporti pubblichi nell’apposito albo dei richiami tutti i modelli di auto coinvolti; non ci spieghiamo francamente perché non sia stato ancora fatto". "A Modena sono oltre 200 i clienti che ci hanno contattato, in grande prevalenza di Citroen – scrivono da Federconsumatori Modena – Tra di loro un centinaio hanno deciso, nostro tramite, di contestare a Citroen la mancata previsione di tutele per i propri clienti. L’impreparazione di Citroen è in questa fase enorme, con comunicazioni improbabili e diversificate ai clienti su tempi e modi dell’intervento. A tanti è stato proposto l’acquisto di una nuova auto, con uno sconto che in diversi casi non si discosta però di molto da quelli normali praticati sui prezzi di listino. Ai nostri centralini arrivano i casi di clienti esasperati, che non possono cessare l’utilizzo dell’auto, né permettersi il noleggio di una diversa vettura. Sconsigliamo decisamente il fai da te, specie se attuato con modalità che aumenterebbero i rischi per gli automobilisti, sia sul fronte dei rischi per la salute che economici".