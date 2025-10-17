Aires, il centro dell’atmosfera presentato in Senato

È stato presentato in Senato, nella sala Caduti di Nassirya, su invito della senatrice Enza Rando, AIRES (Atmosphere and Climate International Research and Educational Center), il nuovo centro dedicato allo studio dell’atmosfera e del clima che aprirà nella Rocca di Sestola. La struttura si propone come punto di riferimento scientifico e divulgativo a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca, scuola e società civile sul tema dei cambiamenti climatici. AIRES nasce dall’esperienza maturata dal Consiglio nazionale delle ricerche attraverso l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Cnr-Isac) e dall’Aeronautica Militare, che da anni operano insieme negli osservatori climatici del Monte Cimone. Il progetto è sostenuto da ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna, dal Parco del Frignano, dal MAB Unesco dell’Appennino tosco-emiliano, con il contributo della Regione e dei Comuni di Sestola e Modena.

Il centro troverà sede nella Rocca di Sestola, a mille metri di altitudine, alle pendici del Monte Cimone, dove sono attivi l’Osservatorio meteorologico dell’Aeronautica Militare e l’Osservatorio climatico ’O. Vittori’ del Cnr. La struttura ospiterà una sala convegni, tre sale immersive, due spazi per esperimenti, una caffetteria e una foresteria da 40 posti letto. AIRES potrà accogliere scuole, università, associazioni e visitatori, offrendo percorsi formativi, conferenze e incontri divulgativi. Le attività si integreranno con quelle del Sentiero dell’Atmosfera, il percorso didattico a cielo aperto che da oltre vent’anni accompagna migliaia di studenti e turisti alla scoperta delle relazioni tra clima, ambiente e scienza attraverso pannelli informativi e osservazioni dirette lungo il tragitto che conduce alla vetta del Monte Cimone.