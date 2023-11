Aiutare l’Auditorium Ferrari sarà conveniente

Un Art Bonus per l’Auditorium Enzo Ferrari. Il Comune di Maranello ha aderito all’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali per valorizzare i luoghi della cultura: un progetto che offre la possibilità a privati e aziende di sostenere il patrimonio culturale pubblico con contributi economici che danno diritto ad un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.

Un modo per partecipare alla vita della comunità con un ruolo da veri e propri "mecenati" sul territorio: l’Amministrazione comunale ha deciso di candidare l’auditorium cittadino, uno spazio polivalente che ospita spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, convegni, manifestazioni e grandi eventi. Chi decide di partecipare all’iniziativa - cittadino o azienda, le informazioni sono reperibili sul sito del Comune - effettuando una libera donazione a favore dell’Auditorium Ferrari riceverà un credito d’imposta pari al 65% di quello che dona, con la detrazione "spalmata" nell’arco di tre anni mediante tre quote di pari importo.

Si parla, quindi, della possibilità, concreta, di contribuire alla valorizzazione di una struttura che oggi abbisogna di una serie di interventi di miglioramento sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico che da quello della qualità delle attrezzature. Costruito negli anni ’20 per ospitare la ‘Casa del Fascio’, nel secondo dopoguerra la struttura è diventata ‘Casa del Popolo’ e, fino alla fine degli anni Ottanta, ha ospitato il Cinema ‘Eden’. D

opo una chiusura durata circa dieci anni e una significativa ristrutturazione, nel 1999 lo stabile è stato riaperto come Auditorium Enzo Ferrari e da allora è uno dei luoghi di riferimento per la vita culturale cittadina cui quanti aderiranno all’Art Bonus potranno dare, quasi fosse un regalo per il 25mo anno di attività, nuovo impulso.