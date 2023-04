"Aiutare poliziotti e autisti a trovare casa in affitto"

"Più risorse per garantire accesso alla casa agli operatori di forze dell’ordine e dei servizi pubblici". Per rispondere concretamente all’appello lanciato nei giorni scorsi dal Siulp, relativo alle difficoltà in cui si trovano numerosi operatori della Polizia di Stato, provenienti da altre città e regioni di Italia e in servizio a Modena, nell’affrontare, oltre al costo della vita, anche i costi degli affitti, il capogruppo di Forza Italia Giulio Giacobazzi chiede "più risorse su questo capitolo. Purtroppo i dati confermano quanto la sempre minore attrattività della città sia legata anche al costo della casa e dei servizi. Tali da diventare insostenibili non solo per gli studenti ma anche per lavoratori stabili come operatori di forze dell’ordine e, abbiamo appreso in questi giorni, per autisti Seta che si trasferiscono da altre zone di Italia ma che per questi costi non possono pensare ad una permanenza di lungo periodo. E’ un problema che va risolto modificando un bilancio in cui le risorse ci sono e bisognerebbe indirizzare meglio. – insiste Giacobazzi – Tra le voci di previsione leggiamo centinaia di migliaia di euro destinati a favorire l’accesso alla casa per i nomadi che vivono nelle microaree e non ci siano sufficienti risorse per garantire affitti a servizi adeguati a lavoratori qualificati che svolgono un servizio fondamentale alla nostra collettività".

"Nel bilancio di previsione 2022 le entrate del Comune frutto dei dividendi Hera furono di 11 milioni e 417mila euro, nel bilancio di previsione 2023 sono 12.388.993 euro. – osserva la capogruppo Fdi, Elisa Rossini – L’anno scorso le entrate derivanti dall’applicazione della Tari previste furono 39 milioni 998 mila euro mentre per la gestione rifiuti si spesero 34 milioni 240 mila euro. Di fatto la differenza, pari a 5 milioni e mezzo, era quello che il Comune guadagna sulla Tari. Quest’anno lo schema si ripete: il costo gestione rifiuti è di 35.527.806 euro a fronte di una previsione di entrate Tari di 41.248.532 euro, con un margine di 5.720.726 euro. E non si dica che quelli sono fondi accantonati per crediti che non si riscuotono: non riscuotere 5.7 milioni su 41 significherebbe che il 13 per cento dei cittadini modenesi non paga la Tari – conclude Rossini – Alla luce di questi dati crediamo sia doveroso rivedere le tariffe Tari a maggior ragione visti i disservizi legati al nuovo sistema di raccolta differenziata".