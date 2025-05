"Aiutatemi a trovare la catenina di mia madre"

Un furto di quelli che fanno male seguito da un appello a chiunque avesse notizie di un oggetto di famiglia purtroppo sottratto dai ladri. Ecco il testo della vittima di un furto in appartamento rimbalzato sui social.

"Ieri sera (sabato 10 maggio) abbiamo subito un furto nella nostra casa di Portile, non vi starò a parlare delle ripercussioni psicologiche che ha trovarsi davanti, in casa propria, una persona che sta compiendo un simile gesto, così come non vi parlerò di come può reagire una bambina e lo stato di shock che ne consegue e non vi voglio nemmeno parlare del cospicuo bottino che questi farabutti hanno portato a casa perché tanto so perfettamente che non rivedremo mai niente di quello che ci è stato portato via, ma c’è una cosa tra tutte quelle che hanno preso che non dovevano sfiorare neanche con lo sguardo…il pesciolino che vedete in foto, il pesciolino di corallo con brillanti e smeraldo che apparteneva alla mia mamma…. Oggi è la festa della mamma e io purtroppo non posso più festeggiarla con lei da tanti anni... chiedo a tutti voi di aiutarmi a rendere virale questo post, per farlo arrivare a tutte quelle persone che gestiscono “Compro Oro” o similari e fare il possibile per riportare a casa almeno il pesciolino tanto amato da mia madre".

Chiunque avesse notizie può contattare la nostra redazione.