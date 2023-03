Aiuti ad ambulanti e imprese edili

Finiti i Fondi Covid, l’Amministrazione comunale di Vignola ha comunque deciso di continuare a sostenere le attività prevedendo riduzioni e agevolazioni nel pagamento del Cup, il Canone unico patrimoniale, per gli ambulanti e le imprese edili impegnate in cantieri che comportano ponteggi esterni. Per gli ambulanti l’entità del Cup viene ridotta dagli attuali 29 centesimi a 23 centesimi al metro quadro. Mentre per le imprese edili con ponteggi esterni, dal 30esimo giorno in avanti, l’entità del Cup viene abbattuta dell’80%.