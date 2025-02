Aiuti al fondo anti-violenza

Sabato scorso a Castelfranco, al parco Cà Ranuzza, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna di 2.200 euro destinati allo Sportello Antiviolenza dell’Unione del Sorbara. "La somma – spiegano dal Comune - è stata raccolta grazie all’iniziativa "Muovi", che si è svolta il 24 novembre scorso a Manzolino, coinvolgendo numerosi cittadini e associazioni in una camminata solidale per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione collettiva e di impegno civile, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il supporto della comunità per sostenere i servizi territoriali dedicati alla tutela delle donne vittime di violenza". "Come Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia – sottolineano congiuntamente il sindaco della Città, Giovanni Gargano, la presidente del Consiglio comunale, Rita Barbieri, e l’assessora alle pari opportunità del Comune, Renza Barani – desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un sentito grazie ai gruppi di cammino MuoVi del territorio, ad Arci G. Preti di Manzolino, ad ArciSpazio di Piumazzo e a V-Day, ai volontari del Piedibus, a Cittadinanza Attiva, alla Polisportiva Castelfranco, alla Polisportiva di Manzolino e ai commercianti locali, a Dynamis, Cuore in Gamba, Amici del Cuore, Arci Solidarietà, Anpi, Avis, alla Protezione Civile di Castelfranco, alla Polizia Municipale, alla Pro Loco di Castelfranco e, naturalmente, a tutti i cittadini, tra cui i comitati genitori, che hanno preso parte alla camminata e ai volontari che hanno offerto il loro prezioso contributo". Grazie all’impegno di tutti, proseguono Gargano, Barbieri e Barani, "è stato possibile trasformare un momento di svago in un’azione di solidarietà".

m.ped.