Aiuti umanitari in Romania: scarpe e vestiti per i profughi

Ben 12 bancali di merce tra capi di vestiario usati ma di ottima qualità e scarpe sono stati consegnati nei giorni scorsi, dopo un viaggio in mezza Europa, a Sighetu Marmatiei, dove opera il frate cappuccino Padre Eugin, mai dimenticato dalla comunità vignolese nonostante la sua relativamente breve esperienza in città (poco più di un anno), presso il locale convento di via Plessi. In quella località della Romania, ai confini con l’Ucraina, Padre Eugin, insieme ai confratelli, è riuscito ad animare un oratorio per i ragazzi e ad assistere 70 famiglie e ragazze con figli piccoli. "Però la guerra nella vicina Ucraina – spiega Bianca Maria Bagni, una delle volontarie laiche francescane che hanno ideato la raccolta umanitaria– è venuta tragicamente a modificare questa quotidianità. I profughi, a centinaia, hanno cominciato a bussare alla porta del convento chiedendo cibo, abiti e coperte. Le foto dell’emergenza hanno spinto noi laici francescani ad adottare i progetti di carità. In cinque sabati siamo stati in grado di caricare 12 bancali". Il frate ha già ringraziato.

m.ped.