"Aiutiamo in Pakistan il calcio in rosa. Ecco la nostra raccolta fondi"

Formigine, parte una raccolta fondi per sostenere l’apertura di un’accademia di calcio femminile in Pakistan.

L’Odv ‘Rock No War’ sostiene l’apertura della prima Accademia di calcio femminile nella Yasin Valley, una delle aree più remote del Pakistan. Si può contribuire al progetto "A goal to dream" mediante una raccolta fondi su GoFundMe. "Nella regione – scrivono gli organizzatori – molte ragazze non hanno accesso all’istruzione e ai servizi sanitari di base. Inoltre, ci sono poche opportunità di dedicarsi allo sport e all’attività fisica. Ciò ha un impatto significativo sulla loro salute, benessere e fiducia. Crediamo – aggiungono – che il calcio possa essere un potente strumento per promuovere l’uguaglianza di genere.

Attraverso la nostra accademia, forniremo a cento ragazze della un ambiente sicuro e di supporto per imparare e giocare a calcio". L’obiettivo è raccogliere 45mila euro per coprire i costi di lancio e sostegno per i prossimi tre anni: la raccolta fondi ha ricevuto, finora, donazioni per 3.400 euro.