Aiuto a chi subisce reati. Sostegno per 80 vittime. Raddoppia il contributo

Sono 80 le vittime di reato seguite ad oggi dallo Sportello Ervis di Modena di cui è partner il Comune. I reati subiti sono nella maggior parte dei casi (58%) reati predatori e, in particolare furti (35,7%), truffe (14,3%) soprattutto telematiche e telefoniche, scippi e infrazioni. Ma ci sono anche vittime di aggressioni e violenze (17% dei casi) e un 15 % di persone che si sente vittima di offese e discriminazioni.

A un anno dall’avvio del progetto le realtà coinvolte hanno presentato i risultati delle attività e ne hanno tracciato le prospettive future durante la due giorni aperta dai saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, in corso al Laboratorio Aperto di Modena e dedicata allo sviluppo di ’Servizi pubblici locali per l’assistenza generale alle vittime’.

A Modena il Centro territoriale per le vittime di reato di stampo generalista si trova nei locali al piano terra del complesso R-Nord, in strada Attiraglio 7A, a pochi metri di distanza dal posto decentrato di Polizia locale. Sono 158 gli interventi, tra colloqui, incontri e consulenze, a cui si aggiungono i 147 relativi alla compilazione di pratiche, orientamento e informazioni su servizi sul territorio, attraverso cui gli operatori ERViS di Modena hanno fornito sostegno alle 80 vittime di reato che hanno contattato lo Sportello soprattutto presentandosi di persona nei giorni di apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 9.30 alle 15.30) ma è possibile farlo anche telefonando (cellulare 338 7863323 negli orari di apertura o numero verde 800.199.661 dal lunedì al giovedì 9-13 e 14.30-16.30) o tramite email (ervismodena@aliantecoopsociale.it).

"Dopo i primi mesi di apertura – spiegano dal Comune – nell’estate 2022, i nuovi accessi sono stati pressoché costanti, nell’ordine di una ventina a trimestre e se nei primi sei mesi vi è stata una sostanziale parità tra uomini e donne, oggi la maggior parte delle vittime che si rivolgono allo Sportello sono donne (quasi il 64%)". Il 67% delle persone seguite ha nazionalità italiana, mentre tra le altre nazionalità le più rappresentate sono quelle dell’area del Maghreb. Dal primo dicembre tra l’altro sono aumentate le quote di risarcimento stanziate dal Fondo comunale di aiuto alle vittime di reato. È infatti entrato in vigore il nuovo Regolamento del Fondo del Comune che prevede rimborsi ai cittadini per danni materiali derivanti da scippi, borseggi, furti in abitazione e furti su auto in sosta.

Il Fondo per il risarcimento alle vittime di reato è istituito nel 2007 dal Comune che lo finanzia interamente, garantendo il pagamento di tutte le domande ritenute ammissibili e rientra tra le azioni di sostegno e vicinanza alle vittime. "Il contributo copre riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, la sostituzione di serrature, la duplicazione documenti o chiavi".

Nel 2023 sono state accolte 108 domande per un totale di 17mila euro di risarcimenti. Ne hanno beneficiato prevalentemente donne con età media di 62 anni.

"Per presentare domanda di risarcimento i danni devono essere adeguatamente documentati e l’importo del contributo copre il 70 per cento delle spese per un importo che dal primo dicembre ha visto aumentare i valori massimi da 200 a 400 euro.

Il primo Sportello Non da Soli è stato istituito nel 1997 con la collaborazione del Comitato Cittadino Modena Est e si trova in piazza Liberazione; poi ne sono stati realizzati altri con la collaborazione dei Comitati Anziani di Buon Pastore (in via Panni), di San Faustino (in via Leonardo da Vinci) e in zona centro storico (alla Polivalente di via IV Novembre) con la collaborazione di Ancescao. L’ultimo, in ordine di tempo, è nato nei giorni scorsi in zona Sacca: si trova in via Canaletto 88 ed è gestito dal Comitato anziani Crocetta.