"Aiuto, sono scivolato nel fiume" L’ultima telefonata alla compagna Pescatore annega nel Panaro

Si era reso conto di essere in pericolo e aveva chiamato la compagna per chiedere aiuto. Purtroppo, il fiume è stato più ‘veloce’ e lo ha inghiottito. Ancora una tragedia nelle acque del Panaro, nel Modenese, che ieri mattina hanno restituito il corpo senza vita del 58enne Gianluca Cremonini. L’episodio è accaduto in prossimità di strada Villavara, a Modena, a poche centinaia di metri dall’abitazione della vittima. L’uomo era uscito di casa, nel tardo pomeriggio di mercoledì, per andare a pescare: la sua più grande passione. In serata aveva contattato la compagna, spiegando di essere scivolato nel fiume e chiedendo aiuto. La donna era subito uscita di casa e si era diretta verso il fiume, addentrandosi nella folta vegetazione, ma non era riuscita a individuare il 58enne. Subito era scattato l’allarme e da mezzanotte di mercoledì erano iniziate le ricerche, coordinate dalla prefettura con le squadre dei vigili del fuoco del comando di Modena.

Sul posto erano arrivati anche gli agenti della polizia e il figlio della vittima. Le ricerche sono proseguite fino alla mattinata di ieri quando, purtroppo, i sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita del 58enne. L’uomo aveva problemi di deambulazione a seguito di una brutta frattura a una gamba, che si era procurato in passato: per questo, una volta scivolato in acqua, deve avere riscontrato ancora più difficoltà nell’uscire dal fiume, che alla fine lo ha inghiottito. La vittima lavorava da oltre trent’anni nella vicina azienda metalmeccanica Borghi. "Quando non si è presentato al lavoro, ci siamo stupiti. Ho visto che non aveva marcato il cartellino. Il giorno prima, lo avevamo visto in forma splendida", dice con la voce rotta dalla commozione Ivan Borghi, titolare dell’azienda. "Aveva superato diverse difficoltà nella sua vita, anche di salute – prosegue l’imprenditore –. Alcuni anni fa, aveva subìto una brutta frattura a una gamba. Era una persona di cuore, disponibilissima e sapeva fare tante cose, quello che aveva era di tutti. Aveva la passione della pesca: era il suo fiume, lo conosceva a menadito". "Erano poco dopo le 20 – racconta Pasquale Nardiello, vicino di casa di Cremonini –. Ci si vedeva ancora, stavo dando da mangiare alle galline, lui è passato e mi ha detto che mi stava cercando mia moglie, poi si è diretto verso il fiume. Gli ho chiesto dove stava andando e mi ha detto che andava a pescare. Poi non l’ho più visto. Alle 23 è venuta mia nuora a dirmi che non si trovava più. Conduceva una vita tranquilla, tutto casa e lavoro, una brava persona".

Valentina Reggiani

Emanuela Zanasi