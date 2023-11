Aizza il cane contro un passante: denunciato

Quasi per "gioco", e comunque senza alcun valido motivo, gli aizza contro il suo cane di grossa taglia e lo manda all’ospedale. Mentre il "branco" dei suoi compari deride e sbeffeggia il malcapitato. E’ successo a Vignola, nella giornata di lunedì. Ancora una volta è protagonista in negativo di questa vicenda un gruppo di quattro giovani, i quali hanno preso di mira un uomo, mandandolo appunto al Pronto Soccorso. Già il giorno dopo, tuttavia, ovvero martedì scorso, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il proprietario del cane e a denunciarlo presso la Procura della Repubblica di Modena per lesioni personali, omessa custodia e mal governo di animale.

Secondo i (pochi) dettagli forniti dai militari, l’episodio è avvenuto a Vignola nel pomeriggio di lunedì. Un cittadino appunto, senza un giustificato motivo, è stato prima avvicinato, poi deriso e aggredito da quattro giovani. Uno di questi, dell’età di 21 anni, gli ha quindi aizzato contro il suo cane di grossa taglia, che ha provocato al malcapitato diverse ferite in varie parti del corpo, tanto da rendere appunto necessario un ricovero al Pronto Soccorso di Vignola. Subito è partita, contestualmente, la denuncia dell’accaduto ai carabinieri, come avviene di norma in casi come questo, dove si possono ravvisare fatti penalmente rilevanti. La macchina delle indagini si è dunque subito messa all’opera e, già nel pomeriggio del giorno seguente, cioè martedì, i carabinieri hanno rintracciato e identificato il proprietario dell’animale. Per lui, appunto, è scattata la denuncia a piede libero per i reati di lesioni personali, omessa custodia e mal governo di animale. Il cane, invece, gli è stato sequestrato. Ora l’animale si trova nel canile di riferimento del Comune di Vignola, a seguito della denuncia all’autorità sanitaria locale.

Marco Pederzoli