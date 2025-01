Al Camposanto il match salvezza, la Sanmichelese cala il tris

V. CAMPOSANTO 3 COLOMBARO 2

V. CAMPOSANTO: Grazia G., Pjolla, Azindow, Cehu, Mensah M.A., Vitiello, Mogavero (75’ Mortari), Mensah M., (46’ Grazia A.), Bojardi (94’ Cisse), Majri (87’ Bortolazzi), Tecku (65’ Boadi). A disp. Benetti, Natali, Ofosu. All. Luppi

COLOMBARO: Toni, Cornia (80’ Francioso), Vandelli (45 S Schenetti), Gazzotti, Malavasi, Calo, Savarese (89’ Parisi), Sula, Cigarini (70’ Rispoli), Montorsi (87’ Pacilli). A disp. Tosi, Borelli, Barbu, Bernardo. All. Antonelli.

Reti: 30’ Sula, 78’ (rig.) e 82’ Bojardi, 84’ Francioso, 89’ Boadi

Un gol all’89’ di Boadi regala lo scontro salvezza al Camposanto che va a +6 sul Colombaro. Al 30’ da una palla lunga Sula in diagonale fa 1-0. Al 78’ Bojardi, lanciato a rete, viene steso in area ed è rigore che lo stesso trasforma per l’1-1. Passano 4’ e lo stesso Bojardi segna il 2-1 capolavoro in rovesciata. Pari immediato del Colombaro con Francioso, che appena entrato, da un cross laterale anticipa tutti di testa. Ma all’89’ Boadi direttamente da calcio d’angolo firma il gol "olimpico" del 3-2.