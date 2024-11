Al Carani la celebre Pastorale di Beethoven. Côrte-Real dirige la Filarmonica Toscanini

Sul manoscritto della prima esecuzione, avvenuta il 22 dicembre 1808 a Vienna, Ludwig Van Beethoven scrisse che la sua Sesta Sinfonia, la "Pastorale", era "più espressione del sentimento che pittura". Quella musica meravigliosa che evoca l’incanto della natura, lo scorrere di un ruscello, il canto degli uccelli o l’arrivo improvviso del temporale, non è soltanto un susseguirsi didascalico di dolci pennellate o di immagini d’idillio campestre, di armonia e di bellezza, ma racchiude e riflette l’animo dell’uomo, le sue angosce e le sue gioie, come in un ’disegno spirituale’. Proprio la ’Pastorale’ di Beethoven (Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68) sarà uno dei capolavori che si ascolteranno stasera alle 20.45 al teatro Carani di Sassuolo, che ospiterà la Filarmonica Toscanini diretta dal maestro portoghese Nuno Côrte-Real (nella foto): il programma del concerto farà abbracciare le suggestioni sonore di Beethoven con alcune composizioni dello stesso direttore, autore apprezzato a livello internazionale.

Ad aprire sarà la maestosa ouverture ’Die Weihe des Hauses’ (La consacrazione della Casa) op. 124 che Beethoven concepì nel 1822 per l’inaugurazione del teatro della Josephstadt di Vienna, e infatti viene spesso eseguita per l’apertura di nuove sale da concerto o di teatri (Riccardo Muti nel 2003 la scelse proprio per il ritorno alla vita della Fenice di Venezia, ricostruita dopo il disastroso incendio). Poi verrà eseguita la ’Banksters suite’ (un titolo che combina le parole ‘banchieri’ e ‘gangster’) in cui il maestro Côrte-Real ha riunito i momenti salienti dell’opera omonima che gli è stata commissionata dal Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona e ne ha trasferito tutta la potenza narrativa nella sola musica.

Stefano Marchetti