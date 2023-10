Al Cattaneo-Deledda si accende la ’Notte della moda’

Si accendono i riflettori all’Istituto Cattaneo Deledda per la Notte della Moda, evento aperto a tutti in programma stasera nella sede della scuola, Strada degli Schiocchi 110. Un appuntamento ricco e sfaccettato, accompagnato dalla musica di Dj Reks, che alternerà momenti laboratoriali, di approfondimento, di spettacolo.

A fare da apripista al programma della giornata è la presentazione, alle 10 nella biblioteca dell’Istituto, del progetto della Fondazione Altagamma ’Adotta una scuola’: ad adottare ufficialmente l’Indirizzo Made in Italy dell’Istituto professionale Cattaneo-Deledda è Stone Island, che per l’occasione illustrerà la collaborazione avviata con la scuola per la formazione dei futuri talenti del fare. Si ripartenel pomeriggio, alle ore 16.30, con il Gem Fashion Show, che porterà in passerella la capsule collection. Il gran finale è previsto alle 20.30 quando si accenderanno le luci dello spettacolo con una performance di danza, moda e tecnologia.