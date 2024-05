Al centro c’è il settore calcistico

Il settore calcistico del C.R.P. ha sede a Pievepelago in Via degli Impianti sportivi ed è il settore trainante dell’associazione, quello che conta il maggior numero di iscritti e atleti; di esso fanno parte cinque squadre presiedute da Giuseppe Nesti. L’allenatore della categoria Under 12 è da quest’anno Rosario Blasi e segue un nutrito gruppo di calciatori, molti dei quali frequentano la Classe 1 A dell’IC di Pievepelago, avendo l’occasione di coltivare dentro e fuori dal campo la bella amicizia che li lega.

"Alleno il gruppo dei ragazzi del 2012/2013 da un anno, è un gruppo molto unito e che si allena con impegno, allenare è un’attività che amo molto e che

svolgo con grande passione" dice il Mister Rosario Blasi.

"Ho da sempre praticato il calcio, ho giocato nel Castrolibero e in molte altre squadre. Ho iniziato poi ad allenare all’età di 24 anni in seguito ad un infortunio e da allora non ho mai smesso, ho ormai trent’anni di esperienza". I ragazzi della categoria Under 12 partecipano al Campionato provinciale della provincia di Modena organizzato dal CSI che coinvolge nove squadre; dall’inizio della stagione si sono già affrontate durante sedici partite molto combattute. I ragazzi si allenano almeno due volte alla settimana e poi partecipano alle partite previste dal campionato. "Nel complesso sono davvero molto soddisfatto dell’Associazione sportiva che presiedo" dice Giuseppe Nesti, "al settore calcio del C.R.P. potrebbe essere utile un investimento riguardante un nuovo campo da calcio sintetico, ma per il resto abbiamo tutto".