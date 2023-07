"Al centro commerciale in cerca di refrigerio"

Al centro commerciale i Portali tanta gente, non solo anziani, anche se pare questa la categoria di cittadini più presente, passa qualche ora di refrigerio grazie all’aria condizionata. Fuori, infatti, ieri a metà pomeriggio il caldo e anche l’umidità erano insopportabili e anche chi usciva con il carrello della spesa era lesto a infilarsi lesto in auto. Dove molti, peraltro, attivano l’aria condizionata prima di rientrare a casa dove tanti l’accendono non solo per dormire la notte. Caronte, insomma, sta facendo sentire forte la sua presenza anche nella nostra città come avviene da giorni. Nella piazzetta centrale dei Portali, intanto, qualcuno si riposa, legge, sorseggia una bibita, legge e scrive messaggi con lo smartphone e intanto combatte la forte calura. Non sarà come visitare un museo o una mostra, ma certo occorre anche fare la spesa e in ogni caso in ogni città qualcuno decide di "rinfrescarsi" così o forse ha questa unica possibilità. Il signor Silvano Cantore esce con il carrello pieno, ma prima della spesa si è un po’ rinfrancato dal tempo estivo di Modena che mai è stato "facile" per la verità: "Ah dentro si sta certamente molto bene - dice - poi va a finire che venendo qui si fa anche la spesa: si spende, ma insomma bisogna pur mangiare. Non si riesce a stare all’aperto e devo subito rientrare a casa perché si squaglia il gelato e le mozzarelle non possono stare sotto il sole. Insomma io ho unito l’utile della spesa al dilettevole del riposto e certamente al centro commerciale tanti settantenni come me vengo a riposarsi. Non lo trovo scandaloso, la temperatura qui è calda in inverno e fresca in estate e approfitto per fare un giro dopo che la mattina ho fatto il volontario. A casa invece faccio la casalinga".

Tornando in centro storico i giovani non mancano come è il caso delle ventenni Francesca Re di Brescia e Sofia Bonomi di Sondrio che sono venute a trovare l’amica modenese Lisa Caprara. "Noi tre studiamo a Bolzano insieme all’università - dicono le prime due - e certo qui oggi il caldo non manca. Ma lo combattiamo passando dal ristorante al bar per l’aperitivo, avremmo anche la possibilità di entrare nei negozi con l’aria condizionata, ma siamo brave e non abbiamo esagerato con lo shopping. Occorre bere molto ed evitare il sole cocente poi certo noi giovani nei giorni liberi possiamo anche fare un giorno al lago e un altro in piscina". Termina Lisa Caprara: "Ho visto che l’Ausl prescrive con questo forte caldo di stare al chiuso infatti noi ora rientriamo e io del resto mediamente esco solo la sera".

s. l.