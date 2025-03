Al centro famiglie si impara a dialogare

Al via oggi un percorso promosso dal Centro per le Famiglie che mira ad aiutare le figure di riferimento di ragazzi dagli 11 anni in su, ovvero genitori ma anche insegnanti, educatori, allenatori. Oggi alle 18,30, presso la sede di Casinalbo del Centro, il primo incontro, condotto da Enrico Lombardi dell’Associazione Quinta Parete che guiderà i partecipanti attraverso esercizi teatrali che serviranno a far emergere le difficoltà che possono esserci nel dialogo con le ragazze e i ragazzi Per iscriversi telefonare allo 059416106 o scrivere a centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it.