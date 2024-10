Al Centro Ferriere arriva Toys, il paradiso dei giocattoli

Ha aperto ieri le porte alla città, appena in tempo per Halloween, il nuovo negozio multiformato del marchio Prenatal: nello spazio che è stato occupato da Euronics da dicembre 2014 a ottobre 2022 al Centro Ferriere capeggiano ore le insegne di Toys Center e Bimbostore. Il negozio - che sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.30 - si sviluppa su due piani per una metratura totale di vendita di 2.200 metri quadri e parte da Toys Center: 1125 mq e oltre 5mila referenze. Ampio spazio anche a Bimbostore, con 250 mq dedicati ai prodotti per l’infanzia. Un assortimento completo che spazia dall’abbigliamento ai prodotti per la cura e il benessere, come pannolini e cosmetici, oltre agli articoli di puericultura come passeggini, seggiolini auto, sistemi modulari e camerette. Il nuovo multiformato di Modena offre una serie di servizi innovativi per migliorare il customer journey, come Ordina e Ritira, che permette di fare acquisti online e ritirare comodamente in negozio, Scaffale Infinito, per ordinare prodotti non disponibili nel punto vendita e riceverli direttamente a casa, e il Kiosk, per sottoscrivere la fidelity card e usufruire di vantaggi esclusivi. Si apre così un nuovo capitolo per via Ferruccio Lamborghini e l’area delle ex Acciaierie Ferriere, una zona storica di Modena e in posizione strategica per centralità e servizi che, tra le altre cose, ad oggi ospita un supermercato a marchio NaturaSì, una sede della banca Monte dei Paschi di Siena e il locale iCocktail Cafè.

c. mas.