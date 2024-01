Al Centro Musica torna ’Soundtracks’, note da film

Una residenza artistica di dieci giorni per sonorizzare due film muti sotto la guida di musicisti di livello nazionale. Torna per la tredicesima edizione ’Soundtracks – musica da film’, il progetto che offre a cinque giovani musicisti provenienti da tutta la regione la possibilità di vivere un’esperienza artistica e professionale di alto profilo nell’ambito dell’integrazione fra linguaggio musicale e cinematografico, sonorizzazione dal vivo di pellicole, improvvisazione sulle immagini, esperimenti di dialogo tra cinema muto e musica contemporanea. Promosso da Centro Musica e curato da Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Soundtracks si inserisce nelle attività del progetto Sonda Music Sharing. Per l’edizione 2024 del progetto saranno selezionati cinque musicisti per comporre un ensemble che, nel corso di dieci giorni di residenza artistica alla Torre del 71MusicHub di via Morandi 71 (cinque in marzo e cinque in aprile).