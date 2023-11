Al Centro per le famiglie ’Quando mancano le parole’

Come spiegare un lutto al figlio e supportarlo nel percorso lungo e difficile della sua elaborazione. Dalla difficoltà dei genitori e in generale degli adulti ad accompagnare i figli nell’elaborare un lutto in famiglia prende spunto ’Quando mancano le parole’ in programma domani alle 10 presso il Centro per le famiglie del Comune di Modena, situato in via del Gambero 77.

Dell’argomento si parlerà con Sarah Scandone, psicologa psicoterapeuta psicoanalitica, specialista ambulatoriale dell’Ausl Modena per la Rete Locale di Cure Palliative. Inoltre, parteciperà Valentina Debbia, psicologa psicoterapeuta dell’Associazione Amici per la Vita.

L’incontro, gratuito su iscrizione (https:forms.gleEFkAuqJa92Aijdga8) è rivolto a genitori di figli di tutte le età e agli operatori sociosanitari e educativi che lavorano con bambini e ragazzi, mentre bambini e ragazzi non sono invitati a partecipare.