Al centro per le famiglie un progetto che mette al centro l’amicizia

L’amicizia è il primo valore dal punto di vista di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. È la prima risorsa di aiuto, la prima fonte di benessere, ma anche di malessere, perché il tradimento di un amico o di un’amica fa molto male. E nulla è più temuto della solitudine, del trovarsi senza amici. L’amicizia ha però anche un valore politico, perché è gratuita e rompe le dinamiche di mercato e la competizione che condizionano il quotidiano.

Queste e altre riflessioni sull’amicizia quale potentissima arma di benessere, capace di riorganizzare la comunicazione, sono alla base di ’Friends. Prendiamo sul serio l’amicizia’, nuovo progetto del Centro per le famiglie del Comune di Modena. Friends intende accompagnare famiglie, ragazzi e genitori alla riscoperta dei valori dell’amicizia tra pari, attraverso un percorso, guidato dal sociologo Stefano Laffi, di incontri e laboratori artistico espressivi. I laboratori coinvolgeranno associazioni e professionisti che si occupano di teatro, danza, musica e pittura per aiutare i partecipanti a esprimere idee e bisogni agevolando la comunicazione e la reciproca comprensione. Inoltre, daranno visibilità pubblica a quanto creato dai coinvolti per sensibilizzare sull’importanza di creare opportunità di dialogo e di espressione. Il primo laboratorio condotto dal sociologo Stefano Laffi, la ’Piccola scuola di amicizia per famiglie, genitori e ragazzi’, è in programma già nei prossimi giorni in due tappe: martedì 24 ottobre e martedì 7 novembre, dalle 18 alle 20, presso il Centro per le famiglie di Modena, in via del Gambero 77. L’incontro del 24, intitolato ’Scopriamo l’amicizia’, vuole accompagnare i partecipanti a scoprire l’amicizia dove non si immagina, a riconoscerne i significati e il valore per arrivare col secondo incontro a ’praticare l’amicizia’, cimentandosi nelle attività che alimentano un’amicizia: una palestra dove allenare modi di stare insieme. I due laboratori espressivi sono gratuiti con posti limitati. Sono invitati a partecipare famiglie, genitori e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: Centro per le Famiglie, tel. 059 8775846 (centroperlefamiglie@mediandoweb.it).