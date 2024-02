Al Cimone si scia. Bollettino favorevole nel weekend

‘Sul Cimone si scia: fatti non parole’ dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio invernale del Cimone, nel bollettino neve del week-end accompagnato dalle suggestive immagini della discesa con l’istruttore Alessandro Biolchini sulla pista n. 9 di Passo del Lupo che da quota 1886 scende a quota 1500 (www.cimonesci.it) . In funzione tutti gli impianti nelle stazioni di Lago Ninfa e Passo del Lupo (Sestola) e Polle (Riolunato), collegate fra loro. Chiusa la seggiovia esaposto del Cimoncino (Fanano) per motivi di sicurezza su raccordi e piste. Attivo il collegamento bus da Pian del Falco a Passo del Lupo. ‘Le temperature notturne –dice Magnani- hanno aiutato a mantenere il manto nevoso, ma è stato soprattutto la professionalità dei nostri operatori a garantire perfette condizioni di sciabilità sulle piste aperte’. Un Cimone affollatissimo in questi giorni per ‘settimane bianche’ dall’Italia e dall’estero (Polonia ed Inghilterra) e per il corso di formazione Maestri di Sci della regione Marche e sci club dalla Campania, che stanno portando un buon indotto alle località della zona. In questo periodo continua la promozione di uno ski-pass a 110,00 euro valido per tre giorni festivi non consecutivi, oltre ad altre promozioni per chi soggiorna negli esercizi della zona. Insomma, al Cimone gli appassionati possono guardare al weekend con entusiasmo.

Giuliano Pasquesi