Al cinema Astra torna Docfest. L’omaggio è alla letteratura

"Con la pandemia abbiamo perso uno spettatore su quattro, oltre a molte sale cinematografiche. A farne le spese sono i film più fragili: ma anche questi film devono poter incontrare il loro pubblico". Roberto Roversi, presidente dell’Unione circoli cinematografici Arci, ha individuato una strada: sono, anche, i quattro giorni che la città di Modena dedica al cinema del reale, da domani a domenica al cinema Astra, nell’ambito della 14esima edizione del ‘Viaemili@docfest’ di cui è direttore artistico. Un festival che, quest’anno, riserva ampio spazio alla celebrazione di grandi nomi (a volte colpevolmente dimenticati) della letteratura italiana: "Non a caso - ha sottolineato Roversi - si dice che il cinema sia figlio del teatro e della letteratura". Un fil rouge che segna la quattro giorni sin dal debutto, domani alle 21, con la proiezione di ‘Bellezza, addio’ di Carmen Giardino e Massimiliano Palmese, che racconta il poeta Dario Bellezza a 27 anni dalla scomparsa. E ancora, la vita della poetessa Patrizia Cavalli è protagonista di ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ di Annalena Benini e Francesco Piccolo, presenti in sala (sabato alle 21); a ‘Italo Calvino: lo scrittore sugli alberi’ è dedicata, nel centenario della nascita, l’opera di Duccio Chiarini mentre ‘La solitudine è questa’ di Andrea Adriatico racconta lo scrittore Vittorio Tondelli (entrambi domenica, alle 15 e alle 17). Dalla letteratura si passa agli altri due temi cardine del festival - salute mentale e questione di genere - con un appuntamento in particolare che li interseca tutti: la proiezione del documentario ‘Svegliami a mezzanotte’ di Francesco Patierno, tratto dall’omonimo romanzo di Fuani Marino, protagonista dell’opera e in sala con il regista (venerdì alle 21).

Una storia di violenta depressione post partum che sfocia in un tentato suicidio. Fuani Marino sarà anche sabato alle 11 alla libreria Ubik di Modena per presentare il suo ultimo romanzo ‘Vecchiacchia’, edito da Einaudi. Tra le tradizioni di Viaemili@docfest, il concorso internazionale di cortometraggi ‘Meglio matti che corti’: venerdì in sala la votazione tra i sette corti selezionati per la finale, tra i quali anche il vincitore dell’Oscar al miglior cortometraggio 2023 ‘An Irish Goodbye’, di Tom Berkeley e Ross White. Infine, sabato alle 20, le premiazioni del concorso Viaemili@docfest. Il programma completo degli appuntamenti, tutti a ingresso libero, è consultabile su www.modenaviaemiliadocfest.it.