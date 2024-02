Al cinema Mazzieri ’Tutti tranne te’

Oggi alle 17 e alle 21 e domani alle 19 al Teatro Mac Mazzieri verrà proiettato il film ’Tutti tranne te’. La pellicola racconta di Bea che è una ragazza che crede nell’amore e di Ben un palestrato fieramente donnaiolo. Si incontrano per caso, passano una notte memorabile, poi le loro strade si dividono, per rincrociarsi anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia. Tra gaffes e sotterfugi finiranno per stringere un patto fatale: fingere agli occhi di tutti di essere fidanzati. La magia di Sydney e di un elicottero di salvataggio faranno il resto. Una storia d’amore moderna ma con risvolti antichi che appassiona adulti e giovani. Belle le scenografie dell’Australia e le spiagge incontaminate.