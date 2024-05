Al cinema Raffaello ’20 Days in Mariupol’ . L’agonia della città martire, lacrime in sala

Una sala commossa martedì sera ha assistito al cinema Raffaello alla proiezione del durissimo documentario ’20 Days in Mariupol’, opera del corrispondente della Associated Press, premio Oscar e Pulitzer, Mstyslav Chernov. ’Durissimo’ perché raccoglie immagini vere, girate in presa diretta ormai due anni fa, quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina ad opera dei russi, con la devastazione e la deliberata uccisione di civili che ha portato. Proprio per dimostrare con prove tangibili quanto stava accadendo nella città martire sul mar d’Azov, Chernov è rimasto al suo interno, fornendo al mondo immagini che, oltre a dimostrare i crimini di guerra dei russi, sono già storia: dalle zone residenziali prese di mira con attacchi aerei al bombardamento dell’ospedale pediatrico. Si ricorderà, i video di quel crimine di guerra avevano immediatamente fatto il giro del mondo e contemporaneamente, non a caso, avevano cominciato a circolare fake news, sulla cui matrice i dubbi sono ben pochi, a disposizione di chi per informarsi utilizza i social. Proprio la serata di martedì (organizzata dalle associazioni ucraine Leleka odv, La Fenice ets, Mriya odv, l’associazione culturale Magica Pysanka e il Centro culturale La Collina della Poesia) è stata organizzata per rispondere in qualche modo all’ondata di propaganda e disinformazione che della guerra in Ucraina fa parte, arrivata anche dalle nostre parti. Non più tardi dello scorso gennaio l’associazione Russia Emilia-Romagna avrebbe voluto realizzare qui una mostra sulla ’ricostruzione’ di Mariupol. Dopo le proteste, l’amministrazione comunale ha revocato la concessione della sala civica. La proiezione del documentario (prima volta all’ombra della Ghirlandina), sostenuta dalla comunità ucraina locale e salutata con favore dall’assessore comunale Andrea Bosi presente in sala, è stata anche una risposta a quel tentativo di propaganda andato a vuoto. E la città ha risposto all’appello, come ha dimostrato la presenza un nutrito pubblico martedì sera al Raffaello, lì per vedere con i propri occhi l’immane tragedia di una città martire dove sono state uccise almeno 25mila persone.

Francesco Vecchi